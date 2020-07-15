«Арсенал» на выезде обыграл «Урал», Луценко прервал голевую серию

«Урал» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России.

В составе хозяев отличился Эрик Бикфалви. У гостей забивали Даниил Хлусевич, Владислав Пантелеев и Сергей Ткачев.

У туляков на этот раз не забил Евгений Луценко. Форвард с 15-ю голами занимает второе место в списке бомбардиров, уступая только Артему Дзюбе из «Зенита» (16 мячей).

«Арсенал» набрал 37 очков и на данный момент занимает шестое место. «Урал» на девятой позиции — 35 очков.

В заключительном, 30-м туре, «Арсенал» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» примет «Локомотив».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 1:3 (1:1)

Голы: Хлусевич, 13 (0:1). Бикфалви, 38 (1:1). Пантелеев, 74 (1:2). Ткачев, 90+4 (1:3).

«Урал»: Годзюр, Вилюш, Кулаков (Золотов, 46), Емельянов, Ефремов (Насыров, 60), Бумаль (Бавин, 63), Егорычев (Погребняк, 64), Калинин (Панюков, 79), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Пантелеев (Ткачев, 90), Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Луценко (Банда, 90), Э.Кангва (Ломовицкий, 58), Лесовой (Громыко, 72).

Предупреждения: Кулаков, 32. Хлусевич, 45+4. Хагуш, 53. К.Кангва, 56. Золотов, 74. Погребняк, 86. Чаушич, 86. Ломовицкий, 89. Банда, 90+1. Ткачев, 90+5.

Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Богач (Люберцы).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Еремин (Москва).

15 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».