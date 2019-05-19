18:01 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Краснодар": Перейра удвоил преимущество "быков"

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"Краснодар" удвоил преимущество в матче 29-го тура премьер-лиги против "Арсенала". Гол на 68-й минуте прямым ударом со штрафного забил хавбек Маурисио Перейра

 

Арсенал Т - Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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