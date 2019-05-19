"Арсенал" - "Краснодар": Перейра удвоил преимущество "быков"

"Краснодар" удвоил преимущество в матче 29-го тура премьер-лиги против "Арсенала". Гол на 68-й минуте прямым ударом со штрафного забил хавбек Маурисио Перейра.

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