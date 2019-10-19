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«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в молодежном первенстве

13:23

«Арсенал» и «Сочи» в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Сочи» — 1:1 (0:0)

Голы: Коркин, 58 (0:1). Мусаев, 80 (1:1).

Удаление: Гарастюк (Арсенал Т — мол.), 56.

Судья: Матвеев (Москва).

19 октября. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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