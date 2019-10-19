«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в молодежном первенстве
13:23
«Арсенал» и «Сочи» в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью — 1:1.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
13-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Сочи» — 1:1 (0:0)
Голы: Коркин, 58 (0:1). Мусаев, 80 (1:1).
Удаление: Гарастюк (Арсенал Т — мол.), 56.
Судья: Матвеев (Москва).
19 октября. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...