Тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче после возвращения Божовича

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.

В составе хозяев отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев, у армейцев забили Игорь Дивеев и Федор Чалов. Отметим, что для красно-синих эта ничья стала первой в сезоне-2021/22. Также эта ничья стала первой в истории противостояния этих клубов в официальных матчах.

Встреча с ЦСКА стала для «Арсенала» первой после возвращения на пост главного тренера команды Миодрага Божовича.

ЦСКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в 7 матчах. «Арсенал» занимает 15-ю строчку с 5 очками в 7 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:2 (1:1)

Голы: Дивеев, 5 (0:1). Марков, 18 (1:1). Новосельцев, 66 (2:1). Чалов, 74 (2:2).

«Арсенал» (Тула): Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачев, Костадинов (Камболов, 81), Чаушич, Хлусевич, Марков (Панченко, 67), Э.Кангва (Давиташвили, 60).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 60), Кучаев (Набабкин, 46), Обляков, Зайнутдинов (Бистрович, 60), Бийол, Мухин (Яковлев, 76), Заболотный (Чалов, 32), Эджуке.

Предупреждения: Кучаев, 17. Костадинов, 45+1. Коченков, 45+3. Мухин, 57. Дивеев, 62. Новосельцев, 84.

Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).

12 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».