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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче после возвращения Божовича

15:54
12 сентября. Тула. «Арсенал» — ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
12 сентября. Тула. «Арсенал» — ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
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«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.

В составе хозяев отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев, у армейцев забили Игорь Дивеев и Федор Чалов. Отметим, что для красно-синих эта ничья стала первой в сезоне-2021/22. Также эта ничья стала первой в истории противостояния этих клубов в официальных матчах.

Встреча с ЦСКА стала для «Арсенала» первой после возвращения на пост главного тренера команды Миодрага Божовича.

ЦСКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в 7 матчах. «Арсенал» занимает 15-ю строчку с 5 очками в 7 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:2 (1:1)

Голы: Дивеев, 5 (0:1). Марков, 18 (1:1). Новосельцев, 66 (2:1). Чалов, 74 (2:2).

«Арсенал» (Тула): Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачев, Костадинов (Камболов, 81), Чаушич, Хлусевич, Марков (Панченко, 67), Э.Кангва (Давиташвили, 60).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 60), Кучаев (Набабкин, 46), Обляков, Зайнутдинов (Бистрович, 60), Бийол, Мухин (Яковлев, 76), Заболотный (Чалов, 32), Эджуке.

Предупреждения: Кучаев, 17. Костадинов, 45+1. Коченков, 45+3. Мухин, 57. Дивеев, 62. Новосельцев, 84.

Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).

12 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — ЦСКА

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

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ТБ 2.5

17%

1.63
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Спартак 3
Химки 1
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П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

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