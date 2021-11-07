Шалимов остался удовлетворен ничьей «Урала» с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов остался удовлетворен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Очко для нас, конечно, важно. Мы играли все-таки с лидером. С командой, которая уверенно чувствует себя в чемпионате.

Но мы подготовились, изучили соперника. Сыграли достойно. Понятно, что могли больше нагнетать, но «Зенит» даже вдесятером опасен.

Могло быть чуть лучше для нас. Где-то должно было повезти. В общем, ничьей доволен», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» с 30 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (11 очков) располагается на последнем, 16-м, месте.