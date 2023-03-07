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Сегодня, 18:10

Шалимов: «Жаль, что «Крылья» не додержали ничью с «Динамо». Подсдулись в конце игры»

Шалимов подвел итоги матча между «Динамо» и «Крыльями Советов»
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ (1:0).

«Вялый первый тайм, «Динамо» не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда. Такое впечатление, что бело-голубые хотели выиграть на классе, на чистых мячах, а это не проходило. А «Крылья» — задорная команда, довольно молодая, в основе было два футболиста возраста 19 лет — это агрессия, желание. На кураже играть все 90 минут тяжело, команда подсдулась в конце игры. Жаль, что не додержали ничью, которую заслуживали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Победу бело-голубым принес гол Константина Тюкавина, вышедшего на замену во втором тайме встречи. После 18 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Самарцы с 20 баллами идут на 11 строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dinamo-ne-moglo-najti-v-sebe-agressiyu-v-matche-s-kry-l-yami-slishkom-dobraya-komanda/
Игорь Шалимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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