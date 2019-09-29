Ари: «Спокойно выбрал угол при пенальти»

Нападающий «Краснодара» Ари после победы над «Арсеналом» (2:0) рассказал о том, как пробил пенальти и почему часто забивает тульской команде, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Не было опасений, что тот, кто заработал пенальти, не должен его бить?

— (Улыбается и показывает на мальчика). Вот он должен был бить.

— Когда решили, что будете бить в угол, по вратарю гадали или наверняка знали?

— Матч был со счетом 0:0, поэтому я спокойно выбрал угол, куда в итоге попал. В прошлый раз, когда я бил пенальти, был счет 3:1, и можно было рисковать больше, потому так и получилось. Сейчас просто выбрал и попал.

— Вы — лучший бомбардир «Краснодара» в матчах с «Арсеналом». Почему любите эту команду?

— Я хочу всегда помогать команде. Играл бы я на позиции 10-ки или нападающего — я смог забить гол. Поэтому там, где тренер меня просит, там и буду играть. Самое главное — голы забивать.