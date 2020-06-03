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Ари показал, как сделал собаке маникюр и потом накормил ее мороженым

21:35
Ари со своей собакой. Фото instagram.com
Ари со своей собакой. Фото instagram.com
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Форвард «Краснодара» Ари опубликовал новый пост в Instagram. 34-летний российский футболист бразильского происхождения показал, как провел время с собакой.

Ари сделал маникюр своему домашнему питомцу, затем накормил его шашлыком, а в конце угостил мороженым.

«Сегодня был его день! День маникюра, день, когда можно поесть шашлычок. И в конце мороженое», — написал в Instagram Ари на русском языке.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Краснодар» занимает третье место с 41 баллом после 22 туров в турнирной таблице РПЛ.

В сезоне-2019/20 Ари провел 23 матча за «быков», забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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