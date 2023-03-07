Ари: «Fan ID — умный закон. Обязательно оформил бы себе эту карту»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари рассказал, что думает о введении Fan ID в РПЛ.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне — супер. Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.