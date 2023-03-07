Каманцев сравнил ошибку судьи Мешкова с нереализованными пенальти Промеса в матче против «Локомотива»

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался об ошибке арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2).

«Профессия судьи устроена так, что их оценивают за ошибки, — сказал Каманцев «СЭ». — Я не стремлюсь отмазать судейский корпус, а просто хочу проиллюстрировать разное понимание общественности к арбитрам и игрокам. Например, Квинси Промес в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после ВАР. Прямой аналог ситуации Виталия Мешкова. У него была ошибка в моменте с не назначенным пенальти после фола Дуарте. И одна неисправленная, которую, наверное, признает ЭСК РФС».

Каманцев также отметил, что Мешков является одним из лучших арбитров России.

«Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным. Мешков — один из лучших арбитров в России, он регулярно работал на матчах еврокубков, он понимает правила и умеет принимать правильные решения. Но иногда сказывается человеческий фактор.

Если взять весь чемпионат и использовать мерило, что человек, допустивший такую ошибку, не имеет права работать, — у нас не останется судей, которые достойны высокого доверия болельщиков. Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. Но это данность — так во всем мире! Это связано с пределом человеческих возможностей, а не с тем, что их плохо готовят. Это специфика футбола, который является очень сложной для судейства игрой», — добавил Каманцев.

После матча 18-го тура «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

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