«Краснодар» проведет два зимних сбора в ОАЭ

«Краснодар» проведет зимние сборы в ОАЭ, сообщает пресс-службы клуба.

Первый сбор команды пройдет в Дубае с 14 по 28 января, второй — в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля. 22 февраля игроки вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку.

«Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 19-м туре «быки» на своем поле сыграют против «Ростова». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.