Ари и Хаджикадунич считают себя лучшими игроками РПЛ

Два футболиста премьер-лиги назвали сами себя лучшими игроками сезона-2019/20.

В голосовании нападающий «Краснодара» Ари и защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич поставили сами себя на первое место.

Помимо себя, Ари включил в тройку одноклубников Вандерсона Масиэла и Кайю.

Хаджикадунич включил в тройку игроков «Динамо» Тони Шуньича и Дмитрия Скопинцева.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков «Краснодара». Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ».