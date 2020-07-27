Ари и Хаджикадунич считают себя лучшими игроками РПЛ
16:35
Два футболиста премьер-лиги назвали сами себя лучшими игроками сезона-2019/20.
В голосовании нападающий «Краснодара» Ари и защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич поставили сами себя на первое место.
Помимо себя, Ари включил в тройку одноклубников Вандерсона Масиэла и Кайю.
Хаджикадунич включил в тройку игроков «Динамо» Тони Шуньича и Дмитрия Скопинцева.
В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.
Итоги голосования игроков «Краснодара». Фото «СЭ»
Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ».
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