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Ари и Хаджикадунич считают себя лучшими игроками РПЛ

16:35
Ари. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Итоги голосования игроков «Краснодара». Фото "СЭ"
Ари. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Два футболиста премьер-лиги назвали сами себя лучшими игроками сезона-2019/20.

В голосовании нападающий «Краснодара» Ари и защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич поставили сами себя на первое место.

Помимо себя, Ари включил в тройку одноклубников Вандерсона Масиэла и Кайю.

Хаджикадунич включил в тройку игроков «Динамо» Тони Шуньича и Дмитрия Скопинцева.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков «Краснодара». Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков «Краснодара». Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ».

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