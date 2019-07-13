"Арбитру надо было ускоряться, а не пешком идти". Игорь Федотов раскритиковал работу Москалева в матче "Спартак" - "Сочи"

Арбитр Игорь Федотов отметил несколько ошибок коллеги Владимира Москалева, обслуживающего матч 1-го тура РПЛ "Спартак" – "Сочи". У Федотова вопросы вызвали непоказанные желтые карточки Зелимхану Бакаеву и Джано Ананидзе, а также действия Москалева в эпизоде с неназначенным пенальти.

– Фол Бакаева – это грубая игра, желтая карточка, – сказал Федотов в эфире "Матч премьер". - Почему Володя не показал, я не пойму.

У меня ощущение, что Володя не вошел в игру в первом тайме. Движения у него академические, нет ускорения.

Падение в штрафной – арбитру надо было ускоряться к месту, а не пешком идти. Мое мнение – игрок "Спартака" (Рассказов) рисковал, но играл в мяч. Для меня это не пенальти. Но Володя должен был находиться еще ближе.

Эпизод с Новосельцевым. Это не красная, но Ананидзе нужно было предъявлять желтую карточку. Но и она не была показана. Получается, судейство в одну сторону.