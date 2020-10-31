Арбитр ошибочно удалил Хаджикадунича. КДК не сможет отменить красную карточку

На 75-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (0:1) ошибся арбитр Виталий Мешков, вынесший второе предупреждение полузащитнику гостей Деннису Хаджикадуничу и удаливший его с поля. Судья неверно оценил действия ростовчанина, который не заслуживал дисциплинарной санкции.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Игорь Демешко не имели права вмешаться в действия рефери, так как речь шла о применении желтой карточки.

КДК не сможет аннулировать удаление Хаджикадунича, так как этот орган не имеет права отменять вторую желтую карточку. Он вправе отменять прямые красные карточки, а также четвертые, восьмые (и так далее) желтые карточки, которые влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч. (Александр Бобров)