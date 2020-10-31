Арбитр ошибочно удалил Хаджикадунича. КДК не сможет отменить красную карточку
На 75-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (0:1) ошибся арбитр Виталий Мешков, вынесший второе предупреждение полузащитнику гостей Деннису Хаджикадуничу и удаливший его с поля. Судья неверно оценил действия ростовчанина, который не заслуживал дисциплинарной санкции.
Видеоассистенты Павел Шадыханов и Игорь Демешко не имели права вмешаться в действия рефери, так как речь шла о применении желтой карточки.
КДК не сможет аннулировать удаление Хаджикадунича, так как этот орган не имеет права отменять вторую желтую карточку. Он вправе отменять прямые красные карточки, а также четвертые, восьмые (и так далее) желтые карточки, которые влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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