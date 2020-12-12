Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Уфы». «Ротор» победил

На 67-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Уфа» (1:0) арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не удалил их игрока Беку Микелтадзе.

В том моменте нападающий волгоградцев ладонью левой руки парировал удар Тимура Жамалетдинова. Рука была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Мяч был послан в направлении ворот. Если бы судья определил, что Микелтадзе сфолил, помимо назначения пенальти следовало бы наказать футболиста желтой карточкой. Она стала бы для форварда второй, и ему пришлось бы покинуть поле.

В действия Казарцева вмешались видеоассистенты Станислав Васильев и Тихон Калугин. Они провели проверку, решили, что судья ошибся и предложили ему изучить видеозапись на мониторе. Рефери посмотрел повторы и даже после этого оставил свой вердикт в силе.

Как принято говорить, в такой ситуации проще объяснить, за что нужно назначить пенальти, чем найти аргументы против 11-метрового. По всей видимости, Казарцев посчитал, что рука Микелтадзе находилась в естественном положении.

(Александр Бобров)