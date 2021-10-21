«Сочи» стал самым тестируемым РУСАДА клубом в сентябре
10:24
«Сочи» в сентябре стал самым тестируемым на допинг клубом в Тинькофф РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Агентство проверило на допинг четверых футболистов сочинцев — Тимофея Маргасова, Ибрагима Цаллагова, Артура Юсупова и Максима Барсова. Всего в прошлом месяце тестирование прошли 9 футболистов, трое из них — из «Нижнего Новгорода» (Игорь Горбунов, Кирилл Гоцук и Николай Калинский), остальные двое — представители ЦСКА (Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев).
Всего в 2021 году РУСАДА проверило на допинг 41 футболиста РПЛ.
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