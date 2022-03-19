«Ты как вообще попал в арбитры?» Судья Хусаинов раскритиковал работу Иванова в моменте с Айртоном на матче с «Нижним»

Хусаинов считает, что Иванов совершил грубейшую ошибку в эпизоде с Айртоном в матче с «Нижним»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод в конце первого тайма «Нижний Новгород» — «Спартак», в котором Кирилл Гоцук наступил на ногу шипами Айртону.

«К сожалению, действия моего бегающего по футбольному полю коллеги, а также ВАР — это грубейшее нарушение правил игры. Слава Богу, что Айртон вернулся на футбольное поле. Это агрессивное действие. Как минимум — красная карточка, как максимум — дисквалификация на самый большой срок. Ты лишаешь своего соперника права работать не футбольными методами. Действия арбитра Иванова не укладываются в рамки понимания. Если ты в этих эпизодах не разбираешься, то что ты делаешь на поле? Он не просто не показал свой непрофессионализм, а дал повод усомниться — ты как вообще попал в арбитры, если не можешь разобраться в таком простом эпизоде?» — сказал Хусаинов «СЭ».

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» игрок нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Главный арбитр встречи Сергей Иванов никак не отреагировал на данный эпизод.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак».