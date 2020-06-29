Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров разобрал судейские решения в матче 24-го тура Тинькофф РПД «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1). Он поделился мнением об отмененном голе самарцев.

— Работала система ВАР, — цитирует Егорова «Спорт день за днем». -. Это решение принимал не один арбитр, а специально обученная группа товарищей, — сразу напомнил Егоров. — Как я понимаю, сейчас есть рекомендации по игре рукой.

— Любая рука у нападающего считается фолом.

— У нападающего — рука, а у защитника — продолжаем играть, тогда получаются двойные стандарты. Еще мы увидели два отмененных гола «Зенита» из-за офсайдов. В одном случае был зазор в 5 сантиметров, в другом — побольше. Хотя всегда говорили, что надо принимать решения в пользу атаки. Идет сброс, одна передача, вторая, после третьей забивается гол. Смотрим потом по телевизору: не правильно! Зря радовались, зря обнимались. Болельщики отдыхайте.

Моя точка зрения: судейская ошибка — это часть футбола. Глубоко уверен, что Алексей Стипиди мог легко определить офсайды без видеоповторов, но у арбитра риск сведен к нулю.

Я не понимаю, для чего тогда сдавать тесты, бегать, прыгать. Если нужно быть чистым фиксатором, давайте так и сделаем. Определять только ауты и угловые — это совсем смешно. Спорные моменты сейчас смотрят 5-7 минут, а раньше футбольные арбитры должны были принять решения за доли секунды. Судьи потеряли квалификацию? Нет! Просто раньше за все отвечал главный арбитр, а сейчас — группа товарищей. Ответственность размывается.

Если взять конкретно эпизод с забитым мячом «Крыльями Советов», то я считаю, что это гол. Когда я судил матч «Спартак» — «Краснодар», защитник москвичей принимал мяч, он отскочил ему в руку, и я поставил пенальти. «Краснодар» его забил и выиграл — 2:1. Сейчас начали говорить, что «техническая» рука не считается. Защитник принимает мяч, от правой ноги он отлетает в правую поднятую руку. Говорят, что в этом случае надо продолжать игру. Я всегда с этим был не согласен. Это техническая ошибка. И она должна наказываться. Для чего тогда люди тренируются? Если ты не можешь принять мяч, просто выбей его. Если не хватает техники, почему должна страдать другая команда?