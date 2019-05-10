18:24 | Футбол — РПЛ

"Анжи" вылетел из премьер-лиги

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"Анжи" на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1). Таким образом, команда из Махачкалы потеряла все шансы сохранить прописку в премьер-лиге. 

Махачкалинская команда, в активе которой 20 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице за два тура до конца. На 14-м месте – "Уфа" (26 очков), у которой есть преимущество над "Анжи" (3:0, 0:0) по личным встречам.

Анжи – Арсенал Т

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