"Анжи" – "Динамо": почему не назначен пенальти в ворота махачкалинцев?

На 76-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Анжи" – "Динамо" арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда их игрок Ондуа в штрафной площади махачкалинцев сыграл в мяч правой рукой. Случилось это после того, как Рауш выполнил штрафной удар. Ондуа, находившийся в "стенке", отставил руку в сторону и остановил мяч, летевший в ворота.

Такие фолы наказываются пенальти. Однако в данном случае ни сам судья, ни его ассистент не могли увидеть нарушение правил. Казарцева выручил бы видеоарбитр, но видеоассистенты пока не используются в матчах премьер-лиги. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр