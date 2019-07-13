Анюков возобновил карьеру и перешел в "Крылья Советов"

Защитник Александр Анюков перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт самарского клуба. 36-летний российский футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20.

Ранее стало известно, что Анюков войдет в тренерский штаб "Зенита", где станет помощником Сергея Семака.

Анюков выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2005 год.

Александр Анюков возобновил игровую карьеру, ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов»



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