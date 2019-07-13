11:02 | Футбол — РПЛ

Анюков возобновил карьеру и перешел в "Крылья Советов"

4
Обсудить

Защитник Александр Анюков перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт самарского клуба. 36-летний российский футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20.

Ранее стало известно, что Анюков войдет в тренерский штаб "Зенита", где станет помощником Сергея Семака.

Анюков выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2005 год.

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

 

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17332

4
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ