Анюков проводит первый матч в качестве тренера «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб команды под руководством Сергея Семака. Игра 3-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА стала для него дебютной в составе сине-бело-голубых.

Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 по 2019 год. Всего в составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сезон-2019/20 Анюков отыграл в родных «Крыльях Советов», где выступал до перехода в «Зенит», после чего завершил карьеру.