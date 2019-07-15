Анюков посвятил победу над ЦСКА отцу

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков после победы над ЦСКА (2:0) в первом туре чемпионата России рассказал, кому посвятил этот результат.

– Ощущения радостные. Первая победа в сезоне и над серьезным соперником. Нужно продолжать в том же духе, – цитирует Анюкова официальный сайт клуба. - Всем болельщикам спасибо за поддержку. Хочу посвятить эту победу болельщикам "Крыльев" и своему отцу, который был ярым поклонником самарской команды, с детства брал нас на стадион. Он всегда переживал за "Крылья" и мечтал, чтобы я завершил свою карьеру по возможности именно здесь.