Антон Зиньковский – о голе "Рубину": "У меня часто такие мячи залетают"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью "СЭ" рассказал, что обещал близким забить гол в матче 23-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0).

– Николай Ларин, директор "Чертаново", откуда вы перешли в "Крылья", опубликовал переписку до матча, в которой обещали забить. Это дополнительный стимул?

– На самом деле, многим обещал в этот день забить. Поэтому пришлось и Николаю Юрьевичу сделать приятное. А заодно и себе на день рождения. (Смеется.)

– Много поздравлений в пятницу получили?

– Да, очень. Больше ста. А если брать с Инстаграмом, то больше двухсот. Все прочитал, стараюсь каждому потихоньку отвечать.

– Вы забили роскошным дальним ударом. Часто такое практикуете или пробивали на удачу?

– У меня часто такие мячи залетают. И во второй лиге случалось, и в ФНЛ в ворота "Нижнего Новгорода". За последние полтора года забил 29 голов в ПФЛ и ФНЛ, и из них около десяти получились такими -дальними в "девять". На первом сборе "Крыльев" в контрольном матче снова похожим образом попал. Как-то так получается, не знаю. (Смеется.)

– Что значит для вас ваш первый гол? Доказали, всем, кто в вас не верил, что можете играть на высоком уровне? Или это стимул для прогресса?

– И то, и то. Кого в чем-то убедил. Но, конечно, необходимо работать дальше и доказывать – самое главное себе – что способен выступать на уровне РПЛ, забивать и помогать команде. А самое важное, чтобы мы побеждали и радовали болельщиков.