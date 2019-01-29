Антон Заболотный: "Месси, бей по воротам, я добью все твои удары"

Форвард "Зенита" Антон Заболотный предположил в интервью Youtube-каналу "МЯЧ Production", что бы он сказал Лионелю Месси перед матчем, если бы играл с ним в одной команде.

– Месси или Роналду? Роналду, он профессионал. Неймар или Мбаппе? Мбаппе, мне он больше симпатичен. Мечтаю забить Нойеру. Был шанс, но не получилось. Если бы мог поменяться телами с зарубежным форвардом на один день, выбрал бы Харри Кейна. Если бы вышел вместе с Месси, то перед матчем сказал бы ему: "Лео, бей по воротам, я добью все твои удары".