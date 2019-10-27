Антон Шунин: «С пятью защитниками играть комфортнее»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что изменение схемы пошло команде на пользу.
— Как хватило сил на концовку и получилось добавить, учитывая, что приходилось много обороняться?
— Вышли свежие игроки. Они усилили игру, бежали вперед, у нас появились моменты.
— «Динамо» изменило схему и играет с тремя защитниками. Адаптировались?
— Так, когда пять человек в обороне, играть комфортнее. Когда мы атакуем, трое человек остаются сзади. При любой схеме главное понимать механизмы, как нужно действовать и играть правильно.
— Одна из главных проблем «Динамо» — реализация моментов. Сегодня эта тенденция нарушилась, свой шанс вы использовали.
— Действительно, не реализовывали очень много возможностей. Надеюсь, что сейчас пойдет эмоциональный подъем, игроки раскрепостятся и будут забивать больше. И сегодня можно было еще забивать. Но главное, что забили и не пропустили. (Дмитрий Гирин)
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