Антон Шунин: «С пятью защитниками играть комфортнее»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России (1:0) сказал, что изменение схемы пошло команде на пользу.

— Как хватило сил на концовку и получилось добавить, учитывая, что приходилось много обороняться?

— Вышли свежие игроки. Они усилили игру, бежали вперед, у нас появились моменты.

— «Динамо» изменило схему и играет с тремя защитниками. Адаптировались?

— Так, когда пять человек в обороне, играть комфортнее. Когда мы атакуем, трое человек остаются сзади. При любой схеме главное понимать механизмы, как нужно действовать и играть правильно.

— Одна из главных проблем «Динамо» — реализация моментов. Сегодня эта тенденция нарушилась, свой шанс вы использовали.

— Действительно, не реализовывали очень много возможностей. Надеюсь, что сейчас пойдет эмоциональный подъем, игроки раскрепостятся и будут забивать больше. И сегодня можно было еще забивать. Но главное, что забили и не пропустили. (Дмитрий Гирин)

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