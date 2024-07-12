В «Рубине» рассказали об общении с Даку после его возвращения с Евро
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что в клубе обсудили с нападающим клуба и сборной Албании Мирлиндом Даку его поведение на Евро-2024.
«Конечно, с ним пообщались. Главный тренер в основном, у них очень хороший контакт между собой. Сегодня, кстати, выходя на тренировку, эта вся компашка шла, смеялись, улыбались, шутили. Так что там все хорошо», — цитирует Айбатова ТАСС.
В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на две игры Евро.
Источник: https://tass.ru/sport/21346673
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