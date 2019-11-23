Антон Шунин: «Долгая пауза перед пенальти была тяжелой скорее для Ионова, чем для меня»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Ростовом» (2:1), в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что в моменте с пенальти угадал, куда Ионов будет бить.

— Какие у вас были мысли, когда вы долго ждали решения судьи, будет ли пенальти в ваши ворота?

— Получилась тяжелая холодная игра. Этот момент мог предрешить нашу победу, но эта пауза была тяжелая скорее не для меня, а для Леши Ионова, потому что если вратарь не спас — ничего страшного. Просто не повезло. А если футболист не забил — для него это очень тяжелый момент. Наверное, для него этот момент был вечностью. Но мне повезло. Я угадал.

— Вы именно угадали или пытались вспомнить, как Ионов обычно бьет пенальти? Вы же месте с ним играли.

— Не могу выдавать все секреты. Пусть будет, что угадал.

— Егор Бабурин после матча сильно возмущался, что вы раньше удара пенальти сдвинулись с места. Он даже фото показал. Он говорил, что судья подходил к нему перед пенальти два раза и не разрешал ему этого делать. Как это прокомментируете?

— Я не видел этот момент, не пересматривал. Егору Бабурину желаю удачи. Комментировать его игру я не вправе.

— У «Динамо» моментов было не меньше,чем у «Ростова», но не хватало яркости. У кого было преимущество?

— Не могу этого сказать, но очень рад тому, как все сложилось. В какой-то степени ВАР нам сегодня помог. Я понимаю, насколько сейчас расстроены ростовчане. Но им надо думать о том, где они ошиблись. У нас сейчас идет эмоциональный всплеск. Нам повезло. Спорить не буду. Но с другой стороны, проводится огромный обьем работы. Когда мы выходим на поле, то понимаем, во что будет играть наш соперник. Нам надо было переломить ситуацию, долго не везло и многое не получалось. Мы переломили этот момент и сейчас нам фартит. (Елена Григорьевская)