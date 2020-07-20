Антон Миранчук: «Скоро «Локомотив» услышит гимн Лиги чемпионов в Черкизове»
06:40
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал выход в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне «железнодорожники» заняли последнее место в квартете.
— Было непросто, но мы смогли добиться того результата, что и планировали: удержать второе место, — цитирует Миранчука официальный сайт клуба. — Поздравляю всех с серебряными медалями и с тем, что совсем скоро мы услышим гимн Лиги чемпионов в Черкизове!
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