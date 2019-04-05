Антон Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в марте

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-зеленых. 23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов.

Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%). Четвертым стал хавбек Джефферсон Фарфан (5,5%), пятым - защитник Бенедикт Хеведес (2,2%).

В марте Антон Миранчук провел 5 матчей в составе "Локо", в которых забил 4 гола. Железнодорожники занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр