Антон Миранчук превзошел брата по голам в чемпионате России

Гол в ворота «Балтики» стал для Антона Миранчука 33-м в составе «Локомотива» в матчах чемпионатах России.

В списке лучших бомбардиров железнодорожников полузащитник обошел своего брата-близнеца Алексея и сравнялся с делившими пятое место Зазой Джанашией и Евгением Харлачевым.

Кстати, уже в нынешнем сезоне 27-летний полузащитник может добраться и до исторической тройки — у Олега Гарина и Алексея Косолапова по 30 точных ударов.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России