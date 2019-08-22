Антон Миранчук: «Локомотив» имел возможность выходить из группы ЛЧ вообще спокойно"

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением об уровне чемпионата России и вспомнил выступление «железнодорожников» на групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда москвичи заняли четвертое место в квартете.

— Я не считаю, что у нас слабый чемпионат, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе «Локомотива». — Если брать наш клуб в Лиге чемпионов. Да, мы их проиграли, но имели возможность забирать три очка и выходить из группы вообще спокойно. Это было реально. Мы ничем не хуже.

Лига чемпионов — это результат. Будем не то чтобы обороняться, а отталкиваться от того, что, допустим, можем сыграть лучше на контратаке в каком-то моменте. Так будет тяжелее себя проявить? Если это повлияет на командный результат, то лучше так.

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