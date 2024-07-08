«Акрон» в товарищеском матче разгромил турецкий «Антальяспор»
«Акрон» в товарищеском матче в Измире обыграл «Антальяспор» со счетом 4:0.
Отличились Вячеслав Бардыбахин, Сергей Грибов, Марат Бокоев и Максим Болдырев. Матч проходил в формате два тайма по 35 минут. Сегодня «Акрон» проведет еще один товарищеский матч против казахстанского «Хан Тенгри».
В первом туре РПЛ «Акрон» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 20 июля в Москве.
Товарищеский матч
«Антальяспор» (Турция) — «Акрон» (Россия) — 0:4 (0:3)
Голы: Бардыбахин, 1 (0:1). Грибов, 34 (0:2). Бокоев, 37 (0:3). Болдырев, 55 (0:4).
«Акрон»: Васютин, Бардыбахин, Бокоев (Криворучко, 44), Джурасович, Алехин, Пестряков, Болдырев, Чалигава, Грибов (Холодов, 44), Дмитриев, Картоев.
8 июля. Измир. Стадион «Bornova Stadium».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|Н
|П
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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