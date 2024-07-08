Баринов рассказал, как чуть не подрался с Тикнизяном
Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что недавно чуть не подрался со своим одноклубником — защитником Наиром Тикнизяном.
— Тарасов рассказывал, что однажды на тренировке подрался с Хенти. Еще похожие драки на твоей памяти были?
— Я видел много драк. Самая жесткая — Михалик против Пейчиновича. Серьезно рубились ребята. Причем я даже не помню, из-за чего.
— А ты с кем-то из партнеров хоть раз дрался?
— Не так давно сцепились с Наиром Тикнизяном. Произошло недопонимание, полезли друг на друга, но нас успели растащить. Через минуту мы уже пожали друг другу руки, — заявил Баринов Sport24.
27-летний Баринов играет за основной состав «Локомотива» с 2015 года — на его счету 215 матчей за железнодорожников.
Источник: Sport24
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