Анджелкович надеется, что «Краснодар» и «Ростов» попадут в Лигу чемпионов

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович признался, что следит за бывшим клубами. Он надеется, что им удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

— Я очень пристально слежу за «Краснодаром» и «Ростовом», — цитируют «Известия» Анджелковича. — Надеюсь, в этом году они наконец получат прямые путевки в Лигу чемпионов. Но это непросто — в России сильный чемпионат. Одно поражение меняет всё в турнирной таблице. В РПЛ много сильных команд: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар», «Зенит». И когда ты теряешь очки в матчах не с лидерами, а с командами из второй части таблицы — это очень обидно. Но я всё равно в них верю. Для меня вообще идеальный вариант, если в Лиге чемпионов Россию представили бы «Краснодар» и «Ростов» (улыбается).