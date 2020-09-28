Андрей Талалаев: «Порадовало, что игроки «Ахмата» вышли с таким агрессивным настроем»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после матча против «Урала» (2:0) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Игра оставила положительные впечатления, наконец удалось победить, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Возможно, создали моментов меньше, чем в предыдущих матчах, зато реализовали их. Очень хорошо провели первый тайм, организованно, у соперников практически не было моментов. У нас было реализовано то, над чем мы трудимся. Порадовало, что ребята вышли с таким агрессивным настроем. Удалось, как мне кажется, подавить тактически и психологически очень хорошего соперника.

«Урал» давно не проигрывал, у них один из самых интересных штабов в плане аналитики и использования слабых сторон соперника. Понимаю, что у них не было Бикфалви, это очень серьезная потеря. Но при этом, нам удалось нейтрализовать их выход из обороны и их игру в атаке. Считаю, что это заслуга наших ребят. Хотя, нам тоже пришлось подстраиваться, если вы обратили внимание, Бериша играл на другом фланге, чтобы Кулаков никуда не убегал. Против него поставили быстрого и мобильного Харина, который при этом заработал штрафной, после которого был забит гол, и заработал пенальти. Это одна из лучших игр в исполнении Евгения.

Что касается второго тайма, он мне не понравился с точки зрения создания моментов у чужих ворот, креативности и нестандартности. В перерыве ставили задачу — не пропустить опасные контратаки соперника и контролировать опорную зону. Мы провели замены в центре поля, также сменили и фланговых игроков, так как у них были предупреждения».

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша.