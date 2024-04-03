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Комличенко: «Я провалил сезон, оцениваю его очень неудовлетворительно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил свои выступления в нынешнем сезоне.

«Пока очень неудовлетворительно. Провалил на данный момент, но впереди девять туров, есть время, чтобы забить. Сколько бы хотел голов? Надо сначала играть в составе. А потом говорить. Не могу загадывать... Давайте скажу сто. Надо забить один — и попрет, надеюсь. Если будет семь-восемь голов по итогу, то нормально. Сегодня вот был моментик хороший в первом тайме, но не получилось забить, вратарь хорошо сыграл. Молодец, выручил два раза», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

28-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Николай Комличенко
ФК Ростов
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
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10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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