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Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией

12:38
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил экс-массажисту армейцев и сборной России Михаилу Насибову миллион рублей.

«Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьезный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!» Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции», — цитирует Цвеба «Чемпионат».

Насибов умер вчера, 11 февраля, в возрасте 67 лет. ЦСКА в своем Twitter выразил соболезнования семье и близким Насибова.

Он работал в ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России по футболу. В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4266789-akinfeev-podaril-million-rublej-eks-massazhistu-cska-nasibovu-pered-poslednej-operaciej.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport

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