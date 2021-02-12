Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил экс-массажисту армейцев и сборной России Михаилу Насибову миллион рублей.

«Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьезный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: «Вот он красавчик!» Это было перед последней операцией. Команда уехала на сборы, а Насибов остался из-за операции», — цитирует Цвеба «Чемпионат».

Насибов умер вчера, 11 февраля, в возрасте 67 лет. ЦСКА в своем Twitter выразил соболезнования семье и близким Насибова.

Он работал в ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России по футболу. В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».