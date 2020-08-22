Андрей Мостовой: «В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России отметился первой голевой передаче за команду из Санкт-Петербурга.

— Приятно очень. В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего, — цитирует игрока сайт «Зенита». Поэтому без проблем вошел. Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому.

— Команда действует в жестком графике. Накопилась усталость?

— Я не так много играл, как остальные ребята, скорее это у них нужно спросить. Самое главное — хорошо восстанавливаться.