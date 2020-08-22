Андрей Мостовой: «В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего»
22 августа 2020, 23:32
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России отметился первой голевой передаче за команду из Санкт-Петербурга.
— Приятно очень. В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего, — цитирует игрока сайт «Зенита». Поэтому без проблем вошел. Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому.
— Команда действует в жестком графике. Накопилась усталость?
— Я не так много играл, как остальные ребята, скорее это у них нужно спросить. Самое главное — хорошо восстанавливаться.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-22-andrey-mostovoy-rad-chto-pomog-komande-rezultativnym-deystviem.htm