Андрей Мостовой рассказал, что Жирков поздравил футболистов «Зенита» с чемпионством

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0).

— Андрей, тяжелая игра или в удовольствие? Вообще, каково было выходить сегодня в статусе чемпионов?

— Игра, думаю, складывалась под нашим контролем полностью. Да, счет был 1:0, но думаю, что команда максимально была спокойна и доводила игру до победного. Спокойная победа была.

— В начале второго тайма как будто бы отдали «Химкам» инициативу. Было ли такое, и если да, то почему? И о чем говорили в перерыве?

— В перерыве меня не было, я разминался. Такое бывает, всю игру невозможно контролировать, в каком-то отрезке перехватили инициативу. Ничего необычного, все спокойно.

— С Юрием Валентиновичем успели пообщаться? О чем говорили?

— Еще вчера до игры созвонились, поболтали немного. И до игры он вышел на поле. Так соскучился по нему, хороший человек.

— Поздравил он вас всех?

— Да, поменялись футболками, пообщались тоже. В Москве, думаю, встретимся с ним.