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Сегодня, 20:09

Андрей Мостовой рассказал, что Жирков поздравил футболистов «Зенита» с чемпионством

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0).

— Андрей, тяжелая игра или в удовольствие? Вообще, каково было выходить сегодня в статусе чемпионов?

— Игра, думаю, складывалась под нашим контролем полностью. Да, счет был 1:0, но думаю, что команда максимально была спокойна и доводила игру до победного. Спокойная победа была.

— В начале второго тайма как будто бы отдали «Химкам» инициативу. Было ли такое, и если да, то почему? И о чем говорили в перерыве?

— В перерыве меня не было, я разминался. Такое бывает, всю игру невозможно контролировать, в каком-то отрезке перехватили инициативу. Ничего необычного, все спокойно.

— С Юрием Валентиновичем успели пообщаться? О чем говорили?

— Еще вчера до игры созвонились, поболтали немного. И до игры он вышел на поле. Так соскучился по нему, хороший человек.

— Поздравил он вас всех?

— Да, поменялись футболками, пообщались тоже. В Москве, думаю, встретимся с ним.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-07-andrey-mostovoy-kogda-ty-chempion-chuvstvuesh-sebya-priyatno.htm

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1.52

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ФК Зенит
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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