Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц получил игровую футболку

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн вручил игровую футболку новому нападающему Марко Раконьяцу, сообщает пресс-служба в Telegram.

Черногорский форвард после встречи с командой отправился на стадион железнодорожников и получил свою игровую футболку. Нападающий начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23 под 77-м номером.

28 апреля стало известно о переходе 22-летнего черногорца из «Чукарички» в «Локо».

Его контракт с московским клубом рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне форвард в составе сербской команды провел 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.