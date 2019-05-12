Андрей Лунев: "Немного непонятно, как себя вести"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что пришел в команду ради чемпионства и выступлений в Европе.

– Да ни с чем это не сравнить. Пока не совсем это осознается, честно говоря. Немного непонятно, как себя вести, – отметил Лунев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Счастлив, рад, все супер.

– Когда приходили в "Зенит", думали о таком?

– Только на это рассчитывал. На Лигу чемпионов, на европейские достижения.

– Был такой момент: много эмоций потратили в самолете и на сегодня не все осталось. Сейчас очень сдержанны. Или просто устали?

– Устлалось, наверное, есть. Но игра была такая, что все эмоции вернулись. Были похожие эмоции, когда приземлились. В самолете таких эмоций не было. А сейчас мы все доказали.

– Это исполнение мечты?

– Одна из. Мечты еще не все реализованы. Будем стремиться. Какая следующая? Поживем – увидим.