Голкипер "Зенита" Андрей Лунев ответил на вопрос о том, как он воспринял завоевание чемпионского титула.

- Андрей, какое оно на вкус, первое чемпионство в жизни?

- Вандерфульное!, - сказал вратарь пресс-службе клуба.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!