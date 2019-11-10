Андрей Козлов: «Должны были забивать хотя бы один момент»

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов оценил игру команды в матче 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:0).

— Огорчены, конечно. Должны были забивать хотя бы один момент. Разобрали «Оренбург» вдоль и поперек. Они создавали моменты только индивидуально, — приводит слова Козлова официальный сайт «Уфы».

Шансы, когда выходишь на поле, равны у всех. Так что мы должны были выигрывать.

Моментик был. Но, может, эмоции перехлестнули. Когда мяч летел, то думал, что уже гол. К сожалению, не повезло.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр