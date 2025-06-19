Глава банка ВТБ: «Назначение Карпина — прекрасно. «Динамо» надо брать первое место»

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Назначение Карпина — прекрасно, шикарно. Надо брать первое место!» — сказал Костин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.