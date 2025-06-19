Глава банка ВТБ — о том, что Карпин будет совмещать посты в «Динамо» и в сборной: «У него будет достаточно времени»

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, что Валерий Карпин будет совмещать посты главного тренера в «Динамо» и в сборной России.

«Это не первый случай в практике российского футбола — что-то совмещать. Тем более сборная не участвует сейчас в официальных соревнованиях. У него будет достаточно времени», — сказал Костин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. В феврале 56-летний специалист покинул должность главного тренера «Ростова», а в июне было объявлено о его назначении в «Динамо».