Агент Голяна — о «Ростове»: «Ситуация стабилизировалась, обеспокоенности нет»
Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитников «Ростова» Ильи Вахании, Андрея Ланговича и полузащитника Ивана Комарова, в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации в клубе.
«Ситуация стабилизировалась, и той обеспокоенности, которая была месяц назад, уже нет. Работа продолжается. Все в порядке», — сказал Голяна «СЭ».
16 июня президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что остается на своем посту, а Алексей Рыскин продолжит работу в качестве спортивного директора клуба.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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7
|Динамо
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
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|0
|0
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|0
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11
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Факел
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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