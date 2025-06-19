Агент Голяна — о «Ростове»: «Ситуация стабилизировалась, обеспокоенности нет»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитников «Ростова» Ильи Вахании, Андрея Ланговича и полузащитника Ивана Комарова, в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации в клубе.

«Ситуация стабилизировалась, и той обеспокоенности, которая была месяц назад, уже нет. Работа продолжается. Все в порядке», — сказал Голяна «СЭ».

16 июня президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что остается на своем посту, а Алексей Рыскин продолжит работу в качестве спортивного директора клуба.