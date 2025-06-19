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19 июня 2025, 16:10

Агент Голяна — о «Ростове»: «Ситуация стабилизировалась, обеспокоенности нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитников «Ростова» Ильи Вахании, Андрея Ланговича и полузащитника Ивана Комарова, в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации в клубе.

«Ситуация стабилизировалась, и той обеспокоенности, которая была месяц назад, уже нет. Работа продолжается. Все в порядке», — сказал Голяна «СЭ».

16 июня президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что остается на своем посту, а Алексей Рыскин продолжит работу в качестве спортивного директора клуба.

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ФК Ростов
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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