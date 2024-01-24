Андрей Кобелев: «Развитием футбола надо заниматься 24 часа в сутки»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о руководителях российского футбола, сравнив их с Вячеславом Колосковым, возглавлявшим этот вид спорта на протяжении многих лет.

«Если говорить о сегодняшнем дне, думаю, руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки. Если он много времени уделяет другой своей деятельности и не успевает развивать футбол, тогда надо что-то бросать, выбирать. Вячеслав Иванович был вовлечен во все процессы на своем посту. Когда футболом руководил Колосков, была другая эпоха. Это еще Советский союз. Вряд ли мы можем проводить какие-то параллели», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Колосков в 1990-1991 годах был председателем Федерации футбола СССР, а затем первым президентом Российского футбольного союза (1992-2005).