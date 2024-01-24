Овчинников: «Ивич сделал мини-революцию в «Краснодаре». Он нашел компромисс с Галицким»

Бывший вратарь, начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников высказался о прогрессе «Краснодара» под руководством Владимира Ивича.

«Владимир Ивич вообще сделал мини-революцию в «Краснодаре». У него сбалансированная команда, в которой внимание уделяется и обороне, и атаке. Он нашел компромисс с Сергеем Галицким, поменял стиль игры команды, добавив прагматичности. И он стал давать результат. Красивый футбол без результата — это не развитие клуба. Нужны трофеи, победы, чтобы создавать историю, привлекать болельщиков», — приводит слова Овчинникова Sport24.

«Краснодар» после 18 туров лидирует в РПЛ (38 очков). Команда Ивича опережает «Зенит» на два очка.