Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможном трансферу Риччели, но не более»
Агент Алексис Малавольта, представляющий интересы защитника клуба «Фамаликан» Риччели, прокомментировал информацию, что «Спартак» и «Динамо» интересовались его клиентом.
«Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более. Предложений от этих клубов не поступало», — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по Риччели, контракт которого с португальским клубом действует до лета 2027 года.
Источник: Sport24
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|36
|
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|18
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|8
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|
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|
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|9
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|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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