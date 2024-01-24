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Сегодня, 16:19

Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможном трансферу Риччели, но не более»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Алексис Малавольта, представляющий интересы защитника клуба «Фамаликан» Риччели, прокомментировал информацию, что «Спартак» и «Динамо» интересовались его клиентом.

«Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более. Предложений от этих клубов не поступало», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по Риччели, контракт которого с португальским клубом действует до лета 2027 года.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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