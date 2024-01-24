Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможном трансферу Риччели, но не более»

Агент Алексис Малавольта, представляющий интересы защитника клуба «Фамаликан» Риччели, прокомментировал информацию, что «Спартак» и «Динамо» интересовались его клиентом.

«Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более. Предложений от этих клубов не поступало», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по Риччели, контракт которого с португальским клубом действует до лета 2027 года.